Pedofilo condannato a 14 anni per abusi sulle nipotine. Lui si giustifica: “Lo voleva Satana”

Un uomo di 50 anni, romano, è stato arrestato e condannato a 14 anni di carcere per abusi sulle nipotine, entrambe minorenni. Ieri, 18 gennaio, la sentenza di Apello ha confermato la pena. Oltre alla condanna l’uomo ha ricevuto l’interdizione dai pubblici uffici e non potrà più svolgere ruoli di educatore né stare a contatto con i minori.

Abusi per anni alle nipotine, 50enne condannato

L’uomo abitava nello stesso palazzo delle bambine e di sua sorella, nello stesso appartamento di sua madre. Dato che era disoccupato, in molte occasioni le bambine stavano con lui per gli impegni lavorativi e non dei genitori. Nessuno si è accorto di nulla o sollevato dubbi per anni, anni in cui le bambine sono state molestate e abusate più volte durante il giorno. Violenze che si sono protratte dal 2014 al 2022. L’uomo gli diceva “ti voglio sposare, facciamo un figlio”. Il tutto raccontato, quasi per caso, proprio dalle bambine, all’epoca 5 e 6 anni, a propri genitori. Poche parole, scenari da incubo fatti di minacce, punizioni, promesse e abusi. Molestie subite anche se sbagliavano una tabellina.

Come ricostruito in sede d’indagine e riportato in aula, l’uomo è accusato di aver abusato sessualmente delle nipotine quando sua sorella gliele lasciava. Abusi che sono andati avanti per otto anni, dal 2014 al 2022, fino a quando la mamma delle piccole non lo ha scoperto e lo ha denunciato. Dopo il racconto della nipote più piccola, sono partite le indagini che hanno portato lo zio in tribunale.

Le violenze “volute da Satana”

L’uomo, arrestato, ha confessato le accuse a proprio carico, confermando di aver compiuto gli abusi, ma assistito dal suo avvocato difensore, ha provato a discolparsi durante un interrogatorio dicendo: “Ero posseduto da Satana. Era come se fossi un’altra persona, avrei dovuto ammettere la mia pazzia anni fa”.

