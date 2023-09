Perde il controllo della moto e si schianta contro una rotatoria: morto carabiniere 26enne

Perde il controllo della moto e si schianta contro una rotatoria. Un carabiniere di 26 anni, Luca Guarino, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Lamezia Terme. Secondo quanto si è appreso, l’uomo era a bordo della sua moto, una Harley-Davidson, quando, per cause in corso di accertamenti da parte della Polizia stradale, avrebbe perso il controllo impattando violentemente contro la rotatoria del Bivio Bagni all’entrata del quartiere di Sambiase. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, polizia e carabinieri. L’uomo è stato portato nell’ospedale cittadino e sottoposto ad un primo intervento chirurgico, poi trasportato a Catanzaro ma nella notte le sue condizioni sono peggiorare ed è morto. Il militare dell’Arma era in servizio alla Stazione dei carabinieri del quartiere di Sant’Eufenia.