Pescara, palpeggia la commessa di un negozio: arrestato 48enne

Palpeggia la commessa di un negozio e poco dopo viene arrestato con l’accusa di violenza sessuale. È accaduto questa mattina all’interno di un esercizio commerciale di Pescara Portauova dove la polizia ha fermato un 48enne che dopo essere stato bloccato, è stato portato in Questura per gli ulteriori accertamenti. Dopo la redazione degli atti di rito, l’uomo in stato di arresto è stato accompagnato presso il locale carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Pescara, palpeggia la commessa di un negozio: la prima ricostruzione

L’uomo, entrato nel negozio, dopo aver fatto un breve giro tra i reparti, si è avvicinato ad una commessa intenta a sistemare la merce e le ha messo le mani addosso. La vittima si è subito voltata verso di lui urlando, e l’uomo si è allontanato con fare strafottente. La donna ha poi attirato l’attenzione dei colleghi che hanno chiamato il 113. Gli agenti delle Volanti della Questura, ricevuta la segnalazione dalla Sala Operativa, si sono portati immediatamente sul posto dove hanno individuato e fermato l’autore del gesto, presente ancora all’interno dell’attività commerciale.