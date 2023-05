Picchia la moglie con un tubo di ferro: fermato 50enne

Un cinquantenne è stato portato in caserma e poi fermato dai carabinieri con l’accusa di aver picchiato stamani la moglie con un tubo di ferro a Calusco d’Adda, nel parcheggio del supermercato. L’aggressore, di nazionalità albanese, si è scagliato anche contro un passante di 66 anni intervenuto per difendere la donna e quando alcuni avventori sono usciti da un bar è fuggito a piedi, diretto verso il centro di Calusco, dove ha rubato un badile da un cantiere e ha infranto le vetrine di un mobilificio in via Verdi. A bloccarlo in quel momento sono intervenuti i carabinieri. La donna, che ha 40 anni, e il passante che si è fermato per aiutarla sono stati portati in ospedale per ferite non gravi.