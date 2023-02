Un pitbull (in questo caso al guinzaglio) in una foto Ansa

Un pitbull ferisce tre passanti ed uccide un gatto nel quartiere Paterno a Tivoli vicino Roma. L’animale semina il panico dopo essere scappato da una villa. L’animale ferisce anche due cagnolini e tre passanti e alla fine viene ucciso dai Carabinieri della compagnia locale.

I tre passanti aggrediti sono finiti in ospedale. Il pitbull era fuggito via dal giardino di una villa ed ha cominciato a scorrazzare nel quartiere aggredendo i passanti. Il pitbull era un esemplare di piccola taglia in fuga. Per cercare di fermarlo sono intervenuti i Carabinieri di Tivoli. I militari hanno avuto molte difficoltà: il cane continuava a correre e a cercare di aggredire altre persone. Hanno quindi provato a stordirlo con il taser provocando, nel cane, ancora più agitazione. A questo punto è stato necessario l’abbattimento avvenuto con un colpo di pistola.

Soccorso in una clinica veterinaria il, pitbull è morto poco dopo

Soccorso in una clinica veterinaria, il cane non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo. Ad essere aggredito prima di tutti un passante che teneva un cagnolino al guinzaglio che però non ha riportato ferite. Dopodiché il pitbull ha ferito due cani e ucciso un gatto. Poi è saltato addosso ed ha ferito con un morso un settantenne che era rimasto fermo per capire come sfuggire al pericolo. Ferite anche altre due persone. Tutti e tre sono stati medicati a all’ospedale di Tivoli con ferite guaribili tra i cinque e i sette giorni.

