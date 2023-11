Pneumatici invernali o catene da neve, dal 15 novembre scatta l’obbligo (e le multe)

Scatta mercoledì 15 novembre l’obbligo di circolare con gli pneumatici invernali o catene da neve e con questo scattano le conseguenti sanzioni.

L’obbligo di dotare gli autoveicoli dell’attrezzatura invernale scatta dunque mercoledì 15 novembre (e durerà fino al 15 aprile). In presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli devono quindi essere dotati di equipaggiamento invernale omologato, ossia pneumatici invernali o catene da neve.

Quando mettere gli pneumatici invernali o catene da neve?

L’obbligo del cambio gomme da pneumatici estivi a invernali è regolato da una direttiva ministeriale, secondo cui le autovetture devono, in un certo periodo dell’anno, “essere munite ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. Il cambio gomme non deve ovviamente avvenire anche in caso di pneumatici 4 stagioni/All season. Attenzione, però: tali penumatici devono obbligatoriamente avere la marcatura M+S sul fianco e un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione.

Le catene da neve per essere omologate devono essere contrassegnate dal marchio UNI 11313. O ÖNORM V5117 per per quelle prodotte all’estero. Le proprie gomme devono corrispondere all’elenco delle misure degli pneumatici cui la catena è destinata.

Cosa succede se non hai le gomme invernali?

Chi non monta le gomme invernali rischia una multa il cui importo dipende dalla tipologia di strada su cui si stava circolando. La sanzione minima nei centri abitati va da 41 a 169 euro, mentre sulle autostrade e strade extraurbane, principali o assimilate, la sanzione va da un minimo di 85 ad un massimo di 338 euro. Oltre alla sanzione pecuniaria è prevista la decurtazione di tre punti sulla patente di guida.

Forse dovresti anche sapere che…