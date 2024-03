Porta l’amico in ospedale con la macchina, ma è già morto. Mistero a Perugia

Porta l’amico in ospedale in macchina, ma è già morto. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia intorno alle undici di ieri mattina. Era adagiato all’interno di una vettura condotta da una donna, che una volta è entrata nella struttura sanitaria e ha avvertito il personale medico sanitario della presenza in macchina del 49enne. Per lui non c’è stato niente da fare e l’intervento dei sanitari è servito solo a constatarne il decesso.

Subito è partita la segnalazione alla Procura e alle forze dell’ordine, con l’apertura delle indagini affidate alla Polizia e con gli investigatori della squadra mobile che hanno raggiunto l’ospedale per ricostruire quanto accaduto all’uomo. Quest’ultimo era stato visto vivo per l’ultima volta venerdì sera. Ma durante la notte deve essere accaduto qualcosa che ha portato alla sua morte. Una delle questioni che non tornano è: perché la donna non ha chiamato il 118 ed è andata direttamente in ospedale? E poi, l’amico lo ha messo in auto da sola o è stata aiutata da qualcuno? Intanto nei prossimi giorni è stata disposta l’autopsia, che potrà fornire informazioni sulle cause del decesso. In passato l’uomo avrebbe avuto problemi di dipendenze.