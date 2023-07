Prende a schiaffi la ragazza in strada a Napoli: qualcuno prova a intervenire ma… VIDEO

Un ragazzo e una ragazza discutono animatamente poi lui sferra diversi schiaffi, dei colpi davvero violenti, alla donna. Qui il video.

Lei tenta di ripararsi dall’attacco subito. Alla fine la ragazza entra in auto dal lato passeggero mentre il ragazzo sale dal lato guidatore e si appresta ad andare via ma alcuni ragazzi intervengono e l’aggressore reagisce in maniera ancora più violenta costringendo i giovani a desistere.

Prende a schiaffi la ragazza in strada a Napoli: la denuncia del deputato Borrelli

Tutto è avvenuto in via Orazio, nel quartiere Posillipo di Napoli: le violenze, rese note dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sono state riprese dai cellulari e pubblicate sul web.

“Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine – spiega Borrelli – affinché quel vile aggressore venga indentificato, denunciato e punito severamente. Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere la propria compagna di vita, ci disgusta”. “Certe episodi non devono più restare impuniti – conclude il deputato – e non devono, soprattutto, passare inosservati: troppe donne sono state vittime di un amore malato e per fermare le violenze e i femminicidi serve oltre che una riforma penale anche quella culturale”.