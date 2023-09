Previsioni meteo, maltempo in arrivo: tornano piogge e grandine, e giù le temperature

Arriva il maltempo ed entro il weekend termometri giù di 7-8 gradi e piogge battenti. Una prima fase con piogge e temporali è prevista giovedì al Nord e sulle regioni del Centro, specie i settori tirrenici. Tra venerdì e sabato un secondo impulso perturbato coinvolgerà le regioni del Sud con possibili temporali e nubifragi sui settori del versante tirrenico. Rapido miglioramento del tempo nella seconda parte del weekend. Attenzione però all’isolamento di un piccolo ciclone che all’inizio della prossima settimana potrebbe mantenere condizioni meteo instabili e temperature sotto media.

Maltempo in arrivo: le previsioni meteo

Secondo le ultime proiezioni de ilmeteo.it la circolazione generale sta per cambiare in maniera decisa sul nostro Paese e da domani, giovedì 21 settembre, è atteso il transito di un intenso fronte perturbato, una perturbazione che provocherà non solo pioggia, temporali (con fenomeni in qualche caso intensi), ma sostanzialmente anche la fine del caldo anomalo.

Nel weekend peggioramento anche al Sud

Sarà tuttavia tra giovedì e venerdì che assisteremo ad un peggioramento alimentato da un vortice ciclonico destinato ad attraversare l’Italia da Nord a Sud. Anche in questo frangente saranno inizialmente le regioni centro-settentrionali ad essere coinvolte per prime, ma in seguito, diciamo entro l’inizio del weekend, piogge e temporali sfonderanno anche al Sud, dove si verificherà, tra l’altro, un generale calo delle temperature.

