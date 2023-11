Previsioni meteo prossimi giorni, arriva un venerdì 17 di forti piogge e freddo

Tra venerdì e sabato il transito di un fronte freddo arriverà sulla nostra Penisola. Questo potrebbe portare un calo delle temperature che entro il weekend scenderebbero di qualche grado sotto media, specie al Sud. Rapido passaggio instabile associato con precipitazioni soprattutto su medio versante Adriatico e regioni meridionali.

Arriva un venerdì 17 di piogge

L’aria fredda di origina artica entrerà in Italia da nord-est, dalla “porta della Bora”, quindi dal nord-Adriatico: “Queste correnti fredde ed instabili creeranno un nuovo ciclone che porterà i suoi effetti fin da venerdì 17”, spiegano i meteorologi secondo cui “potremmo avere precipitazioni molto intense a causa dello scontro di masse d’aria diverse, quelle di origine artica e quelle calde preesistenti per l’Estate di San Martino”. Un venerdì 17 dove ci saranno anche “nubifragi e nevicate fino a quote molto basse” e un arrivo del freddo, soprattutto sul Nord e nel versante adriatico, con temperature sotto le medie del periodo.

Questa perturbazione segnerà la fine della proverbiale “Estate di San Martino che dura 3 giorni ed un pochino”; ciò nonostante, dal weekend, una nuova spinta anticiclonica riporterà subito altri momenti soleggiati e più tranquilli.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì 16 novembre – Al nord: soleggiato salvo nubi basse; peggiora dalla sera. Al centro: sereno o poco nuvoloso, peggiora dalla sera/notte. Al sud: bel tempo e caldo oltre la media del periodo.

Venerdì 17 peggiora al Centro-Sud con qualche pioggia, weekend più soleggiato ma ventoso.

