Previsioni meteo: caldo come ad agosto nei prossimi giorni, poi cambio di rotta. Siamo a fine settembre eppure il quadro meteorologico generale, in gran parte stabile, soleggiato e soprattutto caldo per il periodo, ci fa sentire ancora in estate. Nonostante negli anni scorsi il mese di settembre sia stato spesso capace di proporci scenari miti e stabili, il caldo di questi giorni che sta avvolgendo ormai tutto il nostro Paese risulta comunque insolito per il calendario.

Ma perché è così caldo? La ragione va ricercata nella presenza di un vasto anticiclone (Apollo) il cui angolo più caldo si estende dal Marocco proprio fino all’Italia. Siamo dunque in presenza di un anticiclone di matrice africana che ospita all’interno di sé masse d’aria piuttosto calde, le quali, contribuiscono insieme al buon soleggiamento a mantenere le colonnine di mercurio su valori tipicamente estivi.

Quando è prevista la fine di questa ondata. Sicuramente fino a metà della prossima settimana non si intravedono grandi cambiamenti su scala generale. Potrebbe invece muoversi qualcosa verso il prossimo weekend, quando un profondo vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa potrebbe avvicinarsi minacciosamente al Bel Paese con l’intento di cambiare molte cose sul fronte meteorologico e climatico. Bisogna tuttavia attendere nuovi aggiornamenti in quanto i centri di calcolo non hanno ancora preso una comune decisione su cosa ci aspetta nel medio/lungo termine. Fonte: Ansa/Il Meteo.