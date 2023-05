Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che l’anticiclone prova a portare l’estate, ma questo maggio continuerà ad alternare schiarite e diffusa instabilità. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l’espansione dell’anticiclone, che raggiunge l’Italia passando da Nord Spagna, Francia, Svizzera e Germania. Data la provenienza da zone a nord delle Alpi, il sole sarà prevalente in Pianura Padana, mentre sulle regioni centro meridionali persisteranno frequenti temporali. Nelle prossime ore, prevalenza di sole, ma nel pomeriggio temporali a tratti anche intensi sulle montagne e localmente verso il settore tirrenico. Le temperature saranno calde al Nord e in Toscana, in linea con le medie del periodo altrove.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Mercoledì 24 maggio vedrà una minaccia svedese scendere verso sud: attese piogge dalla Scandinavia verso la Germania e poi verso le regioni alpine; poi questa perturbazione piegherà verso la Francia, ma potrebbe portare piogge e temporali anche forti sulle regioni settentrionali fino a giovedì. E’ una previsione da confermare, ma al momento, dopo una brevissima fase più tranquilla, potrebbe tornare un po’ di maltempo anche al Nord.

Venerdì tempo un po’ incerto specie nel pomeriggio con rovesci, poi nel weekend la perturbazione raggiungerà la Spagna abbandonando definitivamente l’Italia dove il tempo tornerà un po’ più sereno seppur in un contesto di diffusa instabilità.

Il meteo giorno per giorno

Mercoledì 24. Al nord: peggiora con forti temporali al Nordovest, in Emilia e sulle Dolomiti. Al centro: forti temporali pomeridiani sui rilievi e zone vicine. Al sud: isolati temporali sui rilievi. Giovedì 25. Al nord: temporali sparsi al Nordovest. Al centro: in arrivo tanti temporali su Toscana e Lazio e Sardegna. Al sud: temporali in Campania e rilievi settentrionali della Sicilia.

