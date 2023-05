Le previsioni meteo per i prossimi giorni, tra sole e temporali pomeridiani su molte regioni d’Italia. La situazione è infatti ancora contraddistinta da un robusto anticiclone centrato sulle Isole Britanniche e Mediterraneo e in balia di correnti più instabili e fresche.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non mostrano particolari stravolgimenti per i primi giorni di giugno con la festa della Repubblica bagnata da acquazzoni e temporali di stampo pomeridiano. Sotto il profilo delle temperature l’estate inizia con valori in linea con le medie del periodo e dunque massime quasi ovunque inferiori ai 30 gradi.

Previsioni meteo per domani 31 maggio

Al Nord – Al mattino addensamenti sul Piemonte con piogge sparse, sereno o poco nuvoloso altrove con locali piogge sulle coste del Friuli. Al pomeriggio attese piogge e temporali su Alpi e Appennini, più asciutto sulla Pianura Padana. In serata residui fenomeni sui settori alpini, variabilità asciutta altrove.

Al Centro – Al mattino locali piogge tra Abruzzo e Marche, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità irregolare, salvo residue piogge tra Lazio e Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole – Tempo locali piogge su Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna orientale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici e settori orientali di Calabria e Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento, salvo residue piogge isolate sui settori appenninici.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e stabili o in lieve calo al Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

