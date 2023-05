Previsioni meteo, in settimana sole e temporali. Ma il tempo stabile è ancora lontano

Dopo il maltempo del weekend appena passato, la settimana si apre con condizioni meteo sicuramente più soleggiate, ma la stabilità duratura resta ancora lontana.

Settimana con sole e temporali

La situazione vede infatti un robusto anticiclone delle Azzorre sbilanciato in pieno oceano Atlantico. L’area mediterranea resta invece in una lacuna barica con diverse gocce d’aria fredda in quota. I prossimi giorni vedranno un copione abbastanza simile, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano.

Ci sarà infatti una prima parte della giornata per lo più stabile e con ampie schiarite seguita dallo sviluppo di acquazzoni e temporali soprattutto sui settori interni, localmente anche intensi. Poche variazioni almeno fino al weekend con instabilità sempre presente e temperature in linea con le medie del periodo.

Previsioni meteo per domani

Al Nord – Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento sull’arco alpino e sull’Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sui rilievi, nessuna variazione altrove.

Al Centro – Mattino con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio attese piogge e temporali lungo la dorsale appenninica. In serata fenomeni in esaurimento, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

Al Sud e sulle Isole – Al mattino cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo la presenza di nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sui rilievi, con locali sconfinamenti sulle coste tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime generalmente stazionarie; massime stabili o in aumento da nord a sud.

