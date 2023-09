Le previsioni meteo per il weekend ci dicono che il 2023 è caratterizzato da una estate senza fine che scaccia l’autunno. Tutto merito dell’anticiclone africano che domina nuovamente sull’Italia portando sole e temperature in aumento a partire dal weekend. Lo afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Le previsioni meteo per il weekend

Previste massime fino a 32-33°C e cieli azzurri, anche se al mattino farà fresco mentre la notte è quasi fredda in montagna. L’acqua del mare ha temperature estive con valori che oscillano dai 23°C di Viareggio ai 25°C di Cala Mariolu in Sardegna o del lungomare di Bari e Sicilia. Qualche temporale persiste ancora tra Cilento, Basilicata meridionale, Calabria e Sicilia, e nelle prossime ore sono previsti addensamenti anche in Puglia. Sabato e soprattutto domenica, invece, il cielo sarà azzurro dalle Alpi a Portopalo di Capo Passero nel Siracusano.

Giorno per giorno

Sabato 30. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: in gran parte soleggiato salvo isolati acquazzoni tra Calabria e Sicilia. Domenica 1. Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: sole e caldo estivo. Al sud: in gran parte soleggiato. Tendenza: piena estate con sole prevalente e caldo sopra la media specie al Centro-Nord.

Forse dovresti anche sapere che…