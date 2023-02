Condannato in primo grado per stupro un noto psichiatra romano di 72 anni, accusato di avere più volte abusato di una paziente 27enne, approfittando del suo ruolo e creando in lei un “legame di dipendenza e soggezione”.

Dopo la sentenza di primo grado lo specialista è andato a giocare a tennis. Lo racconta il Corriere della Sera precisando che lo psichiatra è molto stimato tra i colleghi e i soci del prestigioso circolo dei Parioli, dove è stato avvistato il giorno dopo la condanna.

Psichiatra condannato in primo grado, la sentenza

In primo grado lo psichiatra è stato condannato 4 anni e mezzo di reclusione, con lo sconto di un terzo della pena per aver scelto il rito abbreviato. L’accusa è quella di aver violentato una 27enne per mesi facendo leva sulle fragilità della ragazza.

Secondo l’accusa, il medico avrebbe instaurato “un legame di dipendenza e soggezione” con la vittima, abusando della sua “condizione di inferiorità psichica”. Le sedute si trasformavano così in violenze e abusi, perpetrati per mesi, fino a quando la 27enne non ha deciso di raccontare tutto ai propri genitori e denunciare quanto accaduto.

Parole che avrebbero poi trovato riscontro nelle indagini degli investigatori. La sentenza di primo grado prevede per lo psichiatra anche una provvisionale di 40 mila euro e “l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, la sospensione dell’esercizio della professione medica, nonché dai pubblici uffici per cinque anni”.

Psichiatra condannato, il circolo tennis diviso

Secondo quanto riferito dal Corriere all’interno del circolo dei Parioli, le posizioni sono discordanti in merito alla permanenza dello psichiatra. Qualcuno avrebbe anche ventilato le dimissioni sebbene debbano ancora compiersi i tre gradi di giudizio, per giungere ad una sentenza definitiva.

“Qui c’è solamente una condanna di primo grado – dice invece un amico dello specialista – Così lo rovini un uomo, se alla prima sentenza è già colpevole come se fossimo già al terzo grado. Molte volte si è visto come cambiano i verdetti”.

