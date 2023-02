Aggredita e abusata sessualmente da un gruppo di coetanei. Accade a Cassino, provincia di Frosinone, in pieno centro a piazza Diramare. I fatti risalgono alla serata di sabato 11 febbraio. La ragazza è stata accerchiata, palpeggiata e spogliata, poi presa a spinte. Un uomo è intervenuto in soccorso della ragazza e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Aggredita e abusata a Cassino a 13 anni: un uomo la salva

A soccorrerla è staot il videoreporter Giorgio Pistoia. L’uomo ha raccontato che la giovane cercava di scappare ma non poteva “I suoi coetanei la picchiavano prendendola a calci e pugni”. Gli altri giovanissimi presenti invece di aiutarla e difenderla, avrebbero ripreso la scena con gli smartphone, operazione ormai consueta, purtroppo, in situazioni del genere.

La Polizia di Stato del Commissariato di Cassino è arrivata sul posto e ha soccorso l’adolescente che è stata poi presa in carico dal personale sanitario. La giovane è stata trasportata in ospedale al Santa Scolastica dove ha fatto accesso con il codice rosso dedicato alle vittime di violenza. La ragazza sotto chock ha raccontato la sua versione dei fatti di quanto accaduto sabato sera ai poliziotti.

Tutto sarebbe cominciato dopo essere uscita con un’amica

Tutto sarebbe cominciato con un’uscita in compagnia di un’amica. Poi l’aggressione. Gli agenti indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili. Che con molta probabilità saranno tutti minorenni.

