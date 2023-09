Ragazza soccorsa a Paderno Dugnano in stato confusionale: “Sono stata drogata e abusata”

Una ragazza è stata soccorsa, ieri sera, a Paderno Dugnano, nell’hinterland milanese, in stato semi confusionale. Ai soccorritori ha detto di essere stata drogata e abusata sessualmente. La giovane, ancora in stato di alterazione e spaventata, è stata trasportata in codice giallo alla clinica Mangiagalli di Milano, specializzata in interventi su reati di natura sessuale.

Sul posto, per strada, poco prima delle 21, in via Gaspare Rotondi, secondo il 118 sono intervenuti per le indagini i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni.

Ragazza drogata e abusata, l’ennesimo caso di aggresione

Si tratta solo dell’ultimo episodio di violenza. Solo domenica una 18enne aveva accusato un coetaneo egiziano, regolare e incensurato, di averla stuprata in un’area verde vicino all’Alzaia Naviglio Grande. Il giovane egiziano, denunciato a piede libero, non ha negato di aver avuto un rapporto sessuale con la ragazza, ma ha assicurato che lei era consenziente e che non ci sarebbe stata alcuna costrizione da parte sua.

A fine agosto è emersa la drammatica storia di uno stupro di gruppo subito da una minorenne in una struttura sportiva in disuso in zona San Leonardo-Molino Dorino. Gli agenti della Squadra mobile, hanno arrestato per violenza sessuale di gruppo un 21enne di origine egiziana.

Forse dovresti anche sapere che…