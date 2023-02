Una ragazza spagnola viene presa a bottigliate senza motivo a Milano, fuori da un locale che si trova in una zona nota per la movida. Accade tra la notte tra venerdì 24 febbraio e sabato 25. La giovane è stata aggredita in via de Toqueville da uno sconosciuto che l’ha colpita con una bottiglia.

Movida violenta, ragazza spagnola presa a bottigliate “senza motivo” in zona corso Como a Milano

La zona è quella di Corso Como, una tra le più note della movida milanese. La ragazza è stata portata in ospedale e non è ferita gravemente. Nei pressi, sempre nel corso della notte, sono stati trovati altrettanti immigrati feriti che non hanno saputo raccontare quanto successo.

Forse dovresti anche sapere che…