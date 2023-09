La ragazza violentata a Palermo dice che si pente di aver denunciato. Italia, 2023

L’Italia è quel paese dove la ragazza violentata a Palermo da sette ragazzi, se così vogliamo chiamarli, si pente di aver presentato la denuncia.

L’Italia è quel pase dove una ragazza violentata da sette ragazzi viene insultata sui social per aver denunciato.

La ragazza, costretta a lasciare la sua abitazione per una struttura protetta, su Tik Tok ora dice che “vorrebbe tornare a una vita normale. E ancora:

“Era meglio se quella donna si faceva i fatti suoi e non chiamava l’ambulanza. Non avrei denunciato, era meglio se stavo zitta”.

E ancora:

“Vorrei sapere se la faccio finita cosa diranno cosa scriveranno queste persone. Non la faccio finita perché voglio tentare per l’ultima volta di avere una vita serena e non c’è nessuno che mi può impedire di avere la vita che voglio”.

Ecco l’Italia è un paese dove una ragazza di 19 anni violentata da sette, sette, ragazzi, non riesce a vivere. Questo è il paese che siamo.

