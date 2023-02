Dopo messaggio mandato ad un ragazzo è scattata la “spedizione punitiva” contro ragazzina di 11 anni picchiata da un gruppo di ragazzine di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Tutto è avvenuto nel centro di Arezzo sabato pomeriggio, al parcheggio Cadorna. L’11enne sarebbe stata attirata con la scusa di un chiarimento con un’altra ragazza, ritrovandosi poi circondata. A portare alla luce la storia è stata la madre della giovanissima, che si è prima rivolta alla stampa poi ha formalizzato la denuncia.

La ragazzina di 11 anni picchiata dal branco di coetanee

Stando agli elementi raccolti e ad un video registrato dalle telecamere di sorveglianza, l’aggressione ha coinvolto una trentina di giovanissimi. Ma a malmenare l’11enne è stato un gruppo di ragazzine, che l’hanno colpita e tirato i capelli gettandola poi a terra. Una volta riuscita a scappare la ragazzina è tornata a casa ma sul momento non ha raccontato nulla ai genitori. Poi vedendola dolorante, l’hanno portata al pronto soccorso dove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato contusioni guaribili in sette giorni, ma non fratture. Le indagini non sarebbero facili perché i protagonisti, come ha spiegato il dirigente della squadra mobile di Arezzo, sono quasi tutti sotto i 14 anni.

