Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto, stamani, a Milano, dopo essere precipitato da uno stabile che si troverebbe, dalle prime informazioni, davanti a una scuola. L’allarme è stato dato alle 7.20 e sul posto, in via Giovanni Antonio Amadeo si sono precipitati i soccorritori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, per le indagini, la Polizia di Stato.

