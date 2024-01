Rammstein a Reggio Emilia, alberghi e B&B a prezzi folli: c’è chi chiede 3.800 euro per una notte

Nella ricerca per una notte in albergo o in un B&B per il prossimo 21 luglio a Reggio Emilia, notte in cui si terrà il concerto dei Rammstein, il 98% di strutture non sono disponibili.

Prezzi folli per le camere a Reggio Emilia nella notte del concerto dei Rammstein

A lanciare l’allarme è la Gazzetta di Reggio. In centro città zero proposte. Spostandoci nelle frazioni, una camera arriva alla cifra di 527 euro (80 euro se vuoi soggiornarci stasera). A Masone viene segnalata una stanza matrimoniale in affitto per 884 euro. Spostandoci a Broletto, vicino ad Albinea, si trova una camera per il 20 luglio alla modica cifra di 413 euro, stasera sarebbe 79. A più di 30 km dal Campo Volo, una camera quadrupla con bagno costerebbe 360 euro. Infine, nella campagna di Gattatico, viene segnalato un B&B dove per una Camera Familiare Deluxe ci vorrebbero 3.828 euro (questa sera costerebbe 127 euro).

