Rapinato, imbavagliato e legato al letto da finti poliziotti. Momenti di paura ieri sera per un anziano di 76 anni che abita in zona Laurentina a Roma.

La prima ricostruzione

Intorno alle 20 due finti agenti, muniti di un falso tesserino e con accento straniero, si sono presentati alla porta con la scusa di dovergli fare alcune domande. L’uomo ha aperto e i due lo hanno minacciato chiedendogli di aprire la cassaforte che, però, non c’era in casa. Hanno rubato soldi e orologi di valore. Prima di andare via lo hanno imbavagliato e gli hanno legato i polsi al letto.