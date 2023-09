Rimane incastrato con la testa nel finestrino dell’Ape, morto bambino di 4 anni

Tragedia a Vische, in provincia di Torino, dove un bambino di 4 anni è morto a causa di un incidente. Il piccolo è rimasto con la testa incastrata nel finestrino di un’Ape che gli ha provocato una lesione alla base del collo. Immediatamente soccorso dal personale del 118, il bimbo è stato trasferito in elicottero all’ospedale Regina Margherita dove è deceduto. L’incidente si è verificato in un terreno di proprietà del padre della vittima.

Bambino morto incastrato nel finestrino dell’Ape

Il piccolo, che avrebbe compiuto 5 anni a novembre, stava probabilmente tentando di entrare in autonomia all’interno dell’abitacolo dell’Ape Piaggio. Il piccolo è rimasto con la testa incastrata nel finestrino che gli ha provocato una lesione alla base del collo. È deceduto nel corso del trasporto in ospedale. Secondo i carabinieri della compagnia di Chivasso, che indagano sull’accaduto, si sarebbe trattato di una tragica fatalità.

