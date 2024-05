Rintracciata la madre del neonato trovato morto sugli scogli, è una tredicenne

È stata rintracciata la madre del neonato trovato senza vita ieri, con il cordone ombelicale ancora attaccato, all’interno di uno zaino abbandonato tra gli scogli a Villa San Giovanni, vicino agli imbarcaderi per la Sicilia. La madre è una tredicenne di nazionalità italiana.

La ragazza è stata trovata dai carabinieri e dalla Squadra mobile di Reggio Calabria nella casa dei suoi genitori a Villa San Giovanni. Le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i minorenni. La giovane è stata portata in ospedale e ricoverata per setticemia, conseguenza del parto avvenuto lo scorso fine settimana in circostanze ancora sotto investigazione.

Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sui dettagli della vicenda. Tuttavia, è stato rivelato che il contesto familiare della ragazza è particolarmente degradato. Domani dovrebbe essere eseguita l’autopsia sul corpo del neonato per determinare se il bambino era già morto alla nascita o se il decesso è avvenuto successivamente e, in tal caso, quali ne sono state le cause. Polizia e carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’intero quadro delle responsabilità legate alla vicenda.