Riscaldamento, quando si possono accendere i termosifoni? Fasce e calendario

Ma quando si potranno accendere i termosifoni? L’Italia, per chi abita in condominio o ha comunque un sistema di riscaldamento centralizzato, è divisa in sei fasce che vanno dalla zona A, la più calda, alla zona E, la più fredda in base alle temperature medie.

Quando si possono accendere i termosifoni? Le fasce

Zona A: Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle.

Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle. Zona B: le province di Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento.

le province di Reggio Calabria, Crotone, Trapani, Siracusa, Palermo, Messina, Catania e Agrigento. Zona C: le province di Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari e Ragusa.

le province di Imperia, Latina, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Oristano, Sassari e Ragusa. Zona D: le province di Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.

le province di Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia. Zona E: le province di Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L’Aquila, Campobasso, Potenza e Enna. La provincia di Trento vi ricade ad esclusione delle zone edificate a quota superiore ai 431 metri sopra il livello del mare.

le province di Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Padova, Pavia, Sondrio, Torino, Varese, Verbania, Vercelli, Bolzano, Gorizia, Pordenone, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo,Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza, Venezia, Arezzo, Perugia, Rieti, Frosinone, L’Aquila, Campobasso, Potenza e Enna. La provincia di Trento vi ricade ad esclusione delle zone edificate a quota superiore ai 431 metri sopra il livello del mare. Zona F: le province di Cuneo, Belluno e Trento per le zone edificate sopra i 431 metri sopra il livello del mare.

Il calendario zona per zona

I riscaldamenti si potranno accendere dall’8 dicembre al 7 marzo e per 5 ore al giorno nella Zona A; dall’8 dicembre al 23 marzo e per 7 ore al giorno nella Zona B; dal 22 novembre al 23 marzo e per 9 ore al giorno nella Zona C; dall’8 novembre al 7 aprile e per 11 ore al giorno nella Zona D. Dal 22 ottobre al 7 aprile e per 13 ore al giorno nella Zona E. Nessuna limitazione prevista, infine, per la Zona F.