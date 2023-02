Ritirati tutti i lotti di tiramisù e mousse vegani Mascherpa: possibili tracce allergeni

Dopo la morte per shock anafilattico della ragazza che aveva mangiato un tiramisù con presenza di tracce di latte non contenute in etichetta, si alza il livello di guardia sui prodotti del marchio “Mascherpa tiramisù”. Dopo il ritiro dei lotti del tiramisù vegano in questione, sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato un avviso che riporta il ritiro dal mercato di tutti i lotti di prodotti simili dello stesso marchio: “tiramisù al pistacchio”, “mousse cocco e cioccolato vegana” e “mousse cocco e cioccolato con crumble vegana”. Come spiega l’avviso, infatti, potrebbero “contenere tracce di latticini, un allergene non riportato però in etichetta”. Pertanto “si invitano i consumatori a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso”.

La ragazza morta, il latte e le uova

La 20enne morta domenica scorsa dopo 10 giorni di coma per shock anafilattico provocato da tracce di latte, a cui era allergica, contenute in un tiramisù venduto come vegano, era abituata, invece, a mangiare alimenti con contaminazioni di uova. Altro prodotto a cui era allergica, ma in misura molto inferiore rispetto all’allergia ai latticini “devastante” e di cui soffriva da quando era piccola. E’ quindi emerso che la 20enne era comunque abituata a mangiare alimenti con tracce di uova, mentre prestava la massima attenzione ai latticini e anche alle contaminazioni con proteine del latte negli alimenti che assumeva. Gli accertamenti autoptici e allergologici dovranno comunque fare chiarezza sull’incidenza degli alimenti assunti in relazione alla morte.

