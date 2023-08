E’ stato recuperato il corpo della bambina di 11 anni scomparsa a Ferragosto nelle acque del lago di Como. Il corpo è stato individuato dalle squadre dei sommozzatori dei vigili del fuoco sul fondo del lago, nei pressi dell’abitato di Mandello sul Lario (lato del lago che si affaccia sulla provincia di Lecco).

La piccola era di origine senegalese e abitava con la famiglia a Bulciago in provincia di Lecco. Era entrata per fare il bagno. Si era trovata in difficoltà ed era scomparsa sott’acqua. La bambina si era tuffata insieme a due sorelle più grandi, 12 e 13 anni, e un’amica. Le quattro ragazzine erano entrate nel lago di Como in prossimità della foce del torrente Meria, zona melmosa caratterizzata da fosse e correnti. Le sorelle e l’amica sono riuscite a tornare a riva e si sono salvate. Per la piccola non c’è stato invece niente da fare.

La piccola era entrata in acqua in cerca di refrigerio come tanti villeggianti e gente della zona quando è scomparsa in profondità nel lago. La zona in cui si è persa è caratterizzata anche da fosse e correnti. Sembra che la piccola non sapesse nuotare. È stato dato l’allarme e sul posto sono stati inviati ambulanza, automedica e forze dell’ordine, con anche i Vigili del Fuoco con una squadra nautica. Allertato anche un elicottero con i sommozzatori per le ricerche. Il corpo è stato ritrovato senza vita il giorno dopo.

