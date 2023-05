Rocca Imperiale, travolto e schiacciato da un masso: morto operaio 39enne

Un operaio di 39 anni, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, è morto in un incidente sul lavoro a Rocca Imperiale, nell’Alto Ionio cosentino.

Rocca Imperiale, travolto e schiacciato da un masso. Le prime notizie

La vittima è stata travolta e schiacciata da un masso staccatosi, per cause in corso d’accertamento, da una struttura in calcestruzzo preesistente. L’operaio stava lavorando per conto di un’impresa di movimento terra di Castrovillari per la messa in sicurezza degli argini del torrente “Canna”. La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità e sequestrato il cantiere in cui stava lavorando l’operaio. Indagano i carabinieri.