Rompe con un pugno il lunotto, apre lo sportello, caccia la ragazza alla guida e scappa via con l’auto

Si mette davanti l’auto, rompe il lunotto posteriore con un pugno poi apre lo sportello, caccia via la ragazza alla guida e scappa via.

Rompe con un pugno il lunotto… La rapina violenta

Violenta rapina, dai contorni ancora da ben definire, giovedì pomeriggio in pieno centro a Forlì. Una giovane donna, secondo le prime ricostruzioni, mentre era al volante della propria vettura lungo le vie del centro città è stata improvvisamente bloccata da un uomo che si è messo davanti all’auto per poi iniziare con lei una accesa discussione.

La ragazza, nel tentativo di sottrarsi all’aggressore, ha cercato di riprendere la marcia ed allontanarsi, ma è stata nuovamente bloccata dall’uomo che ha infranto il lunotto posteriore con un pugno, per poi aprire lo sportello e tirare fuori con forza la giovane dalla vettura, facendola cadere in terra.

A questo punto l’aggressore è salito a bordo dell’auto, allontanandosi velocemente.

La caccia all’uomo e l’arresto

La caccia all’uomo non è durata molto. L’immediato allarme lanciato dalla giovane ha infatti consentito ai carabinieri di localizzare e bloccare l’aggressore, arrestandolo in flagranza per il reato di rapina. Il magistrato ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo la custodia in carcere.