Le rubano documenti e identità e scopre di avere una figlia a suo nome

Le rubano i documenti d’identità, scopre di avere una figlia a sua insaputa. Una donna, nel 2015 aveva scoperto questa truffa nata a causa di un furto d’identità. La sua presunta figlia era nata nel 2011: la faccenda era dunque andata avanti per ben quattro anni.

Madre a sua insaputa di una bambina nata nel 2011: accade a Pavia

La donna aveva scoperto la finta maternità dopo essersi recata a fare degli atti all’anagrafe di Pavia. Qui aveva scoperto di avere, oltre ai suoi figli che portano il cognome del marito, anche una figlia con cognome sudamericano. Questo perché i genitori naturali avevano usato un suo documento rubato al momento della registrazione della nuova nata in ospedale, a Milano.

Tribunale Milano ha annullato l’atto di nascita

Avviato l’iter per il disconoscimento, una sentenza del Tribunale di Milano ha ora annullato l’atto di nascita. La ragazza, ormai 13enne, vive intanto in una comunità protetta. E’ stata presa in carico dai servizi sociali di un comune dell’hinterland milanese. E qui sono state avviate le pratiche per l’adottabilità.

