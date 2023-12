La misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna è stata notificata oggi, su richiesta della Procura di Viterbo, nei confronti di Rudy Guede, il 36 enne cittadino ivoriano già condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher (novembre 2007).

Rudy Guede, divieto di avvicinare la ex compagna

Nei suoi confronti i pm, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, contestano i reati di lesioni personali, maltrattamenti e violenza. L’uomo era stato scarcerato nel giugno scorso dopo circa 13 anni di detenzione. A Guede è stato applicato anche il braccialetto elettronico.

Nei confronti di Guede, in base a quanto si apprende, il pm aveva sollecitato la misura degli arresti domiciliari ma il gip ha ritenuto sufficiente il divieto di avvicinato a 500 metri dalla vittima, una ragazza ventenne, e l’applicazione del braccialetto.