No, la scazzottata non faceva parte dell’animazione speciale proposta dal ristorante in occasione della cena di San Valentino. E, tuttavia, nel locale – siamo a d Ancona – il fuoriprogramma ha monopolizzato la serata. Di certo rovinandola.

San Valentino, rissa al ristorante di Ancona

E’ successo che due clienti non hanno gradito la sistemazione, un po’ troppo defilata, il servizio decisamente lento. Ristorante pieno, come ci si poteva aspettare. Uno dei due – un 50enne di origine albanese – di pazienza ne aveva davvero poca.

Fatto sta che, al culmine di una spiacevole progressione a suon di urla, insulti e minacce al personale e segnatamente a titolare e figlia, ha pensato bene di scagliare una bottiglia d’acqua minerale.

A questo punto il proprietario ha concesso tutta l’attenzione che il difficile cliente rivendicava. Ha provato ad ammorbidirlo: in cambio ha ricevuto un pugno in faccia. La reazione è stata inevitabile: rissa da saloon sia pur in salsa marchigiana.

Il resto è cronaca spicciola. Intervento della Polizia, denunce, strascichi giudiziari as usual.