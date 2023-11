San Vincenzo, trovato cadavere in un fosso: è un uomo di 50 anni vestito da cacciatore

Il corpo senza vita di un uomo di circa 50 anni, vestito da cacciatore, è stato rinvenuto in un fossato lungo l’Aurelia a San Vincenzo (Livorno). Sono in corso gli accertamenti di polizia per stabilire identità e eventuali cause del decesso. A dare l’allarme alcuni passanti che percorrevano la strada sovrastante il fossato e che hanno notato il corpo riverso nel fosso stesso, profondo 7 metri. L’uomo non era completamente immerso nell’acqua e aveva la testa incastrata tra le rocce. Sul posto è intervenuta la medicalizzata della Croce rossa di Venturina, che ha constatato il decesso, con carabinieri e vigili del fuoco.