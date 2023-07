Scavalca il cancello per recuperare un pallone e resta infilzato. Un 14enne è rimasto infilzato con una spalla nelle punte di un cancello mentre tentava di recuperare un pallone, domenica scorsa a Concorezzo, in provincia di Monza. Il 14enne ha riportato una ferita profonda a non sarebbe in pericolo di morte.

Scavalca il cancello per recuperare un pallone e resta infilzato: grave 14enne. La prima ricostruzione

Secondo la cronaca locale, durante la partita, la palla è finita all’interno della biblioteca cittadina. Il ragazzo si è arrampicato sulla recinzione esterna per andare a prenderla, ma è scivolato e la spalla destra è rimasta infilzata nel cancello. Soccorso grazie alla richiesta di aiuto dei compagni, è stato trasportato in ospedale a Monza.