Sciacalli travestiti da volontari rubano agli anziani alluvionati: trovati con 6mila euro di refurtiva

Sciacalli che si fingono volontari arrestati a Ravenna. Un uomo e una donna, di origine albanese, sono finiti in manette a Fornace Zarattini, quartiere alle porte della città, tra i più colpiti dagli allagamenti e per questo evacuato. I due si sono presentati a una coppia di anziani fingendo di unirsi ad altri volontari impegnati a rimuovere il fango dall’abitazione. Gli agenti in servizio antisciacallaggio, chiamati dai due anziani, hanno bloccato i sospettati trovati ancora in possesso del bottino.

Sciacalli a Ravenna: si mischiano ai volontari per rubare

I proprietari dell’appartamento, subito dopo che i sedicenti volontari si erano allontanati, si sono subito accorti che erano spariti circa 6mila euro e per questo hanno avvisato le autorità. I poliziotti in servizio antisciacallaggio presenti nelle vicinanze, accortisi della richiesta d’aiuto, hanno prontamente individuato e tratto in arresto la coppia, trovata ancora in possesso dei circa seimila euro in contanti asportati dall’abitazione. I presunti responsabili del furto in concorso sono quindi stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna.

Primi arresti

Per Ravenna si tratta del primo episodio di sciacallaggio comprovato. Finora anche se per vari quartieri della città romagnola le voci di altri episodi analoghi si erano susseguite, non era stata depositata alcuna denuncia formale.

