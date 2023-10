Scivola sul ghiacciaio per 300 metri, alpinista morto sulla Marmolada

Un alpinista di nazionalità ceca di 40 anni è morto dopo essere scivolato per circa 300 metri sul ghiacciaio della Marmolada. Da una prima ricostruzione, è possibile che l’uomo avesse terminato il tratto attrezzato della via Normale sotto punta Penia e stesse cominciando la discesa sul ghiacciaio, quando è scivolato per centinaia di metri, terminando la sua caduta a una quota di circa 2.900 metri. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 – precisa il Soccorso alpino del Trentino – è arrivata poco dopo le 17 da altri escursionisti.

La Centrale unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites che ha imbarcato a bordo un operatore della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino, pronto in piazzola a Canazei. I soccorritori sono stati verricellati sul posto ma per l’uomo non c’era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata e trasferita a Canazei, dove è stata affidata al carro funebre.

