Scrive su Fb: “Caro anno, non togliermi nessuno”, poco ore dopo muore il fidanzato

“Caro anno, non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno”. Scrive queste parole sul suo profilo Facebook e poche ore dopo perde il fidanzato. Una tragica coincidenza, che reso l’inizio dell’anno assai amaro per l’autrice del post. E’ successo a Manduria (Taranto). Lui era un cuoco di 32 anni di Mesagne (Brindisi), deceduto intorno alle due del primo gennaio scorso. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno, secondo il quale le cause che hanno portato alla morte dell’uomo sono ancora da chiarire e verranno accertate tramite l’autopsia prevista nei pochi giorni.

La sera del 31 dicembre, il 32enne stava preparando il cenone in una struttura ricettiva di Manduria quando si è sentito male. Ha fatto rientro a casa della fidanzata, dove era ospite. Dopo la doccia, si è accasciato a terra ed è morto. La compagna ha certato soccorso e sono arrivati sul posto i sanitari del 118. Lo hanno rianimato e portato all’ospedale “Giannuzzi” di Manduria, ma non c’è stato nulla da fare perché si è spento poco dopo.

