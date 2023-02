Senzatetto morto nell’androne di un palazzo: cercava riparo dal freddo

Un senzatetto è stato trovato morto nell’androne di un palazzo, in via Bufalini, nel centro di Firenze. Il decesso è avvenuto a causa del freddo e degli stenti. A segnalare il corpo senza vita di un uomo, peraltro a pochi metri dall’ospedale di Santa Maria Nuova, sono stati alcuni passanti che hanno chiamato 118 e carabinieri. La salma è stata trasportata all’istituto di Medicina legale dove gli accertamenti hanno escluso una causa violenta del decesso e sarà consegnata alla famiglia. La vittima aveva 68 anni e proveniva da Copertino (Lecce). Negli ultimi tempi si riparava dal freddo dormendo negli androni di alcuni palazzi. Poichè la circostanza non era gradita dai condomini, più volte è successo che i residenti abbiano avvisato le forze dell’ordine per farlo allontanare.