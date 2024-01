Si cosparge di benzina e si dà fuoco: morto 62enne in provincia di Brescia

Si è cosparso di benzina e poi si è dato fuoco con un accendino. Portato in pronto soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto. Siamo a Pompiano, in provincia di Brescia, dove lo scorso mercoledì, poco dopo le 9 di mattina, un 62enne ha compiuto il tentativo di suicidio, purtroppo riuscito. A riportare la notizia è Brescia Today.

Ad accorgersi della situazione un passante, che è stato anche il primo a dare l’allarme e ad allertare il 112. L’uomo, gravemente ferito, è stato soccorso d’urgenza dai sanitari, prima i volontari della Croce Verde di Orzinuovi e poi l’elisoccorso, arrivato da Brescia, che ha provveduto al trasporto in ospedale. E’ stato ricoverato in codice rosso al Civile, dove è spirato in serata.

La mattina di mercoledì il 62enne, che a quanto si apprende stava vivendo un momento di difficoltà, si è incamminato verso le campagne ed è arrivato vicino ai resti di una cascina abbandonata. Lì si è dato fuoco, con delle conseguenze per lui letali. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Verolanuova, ma non ci sarebbero ormai dubbi sulla volontarietà del gesto. La salma, che si trova ancora in ospedale, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

