Si sente male in piscina e finisce sotto i gonfiabili: morta una bambina di 7 anni

La bambina di 7 anni caduta in acqua, forse per un malore, mentre era in piscina a Battuda, è morta poche ore dopo al Policlinico San Matteo di Pavia dove era stata ricoverata ieri, domenica 9 luglio. Le sue condizioni erano sempre rimaste gravissime e poco prima delle 19 è stato constatato il decesso. La piccola, che abitava a Rozzano (Milano) con la sua famiglia, era stata trasferita d’urgenza nel reparto di Rianimazione del Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici hanno cercato in ogni modo di salvarla: ma le sue condizioni, al momento dell’arrivo in ospedale, erano disperate.

Bloccata in piscina sotto un gonfiabile, morta bambina di 7 anni

La piccola è rimasta sott’acqua, nella vasca principale dell’impianto, per alcuni minuti finendo sotto uno dei gonfiabili. Quando finalmente è stata trovata e riportata a galla da un bagnino, era priva di sensi. Gli operatori del 118 l’hanno rianimata a lungo, prima di trasportarla in ambulanza al San Matteo dove è morta nel tardo pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per fare chiarezza sull’episodio. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Si dovrà anche stabilire se la bimba sia finita sott’acqua in seguito a un malore o per altre cause.

Il precedente

Un esito purtroppo opposto al precedente del 20 giugno scorso, quando in un’altra piscina a Pavia, quella del Campus Aquae, un’altra bambina quasi della stessa età, di 8 anni, era stata colpita da quello che era stato poi verificato come un improvviso attacco cardiaco, finendo in acqua, ma in quel caso il salvataggio aveva avuto successo con la piccola che si era poi ripresa in ospedale.

