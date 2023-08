Si toglie il costume in spiaggia davanti a delle bambine e poi rischia di essere linciato dalle mamme. Un uomo sessantenne arrestato dai Carabinieri di Riccione, per essersi denudato, in spiaggia, davanti a delle bimbe. L’uomo che ha precedenti specifici – prima in un bagno di Riccione poi in uno di Misano Adriatico – ha avuto atteggiamenti molesti sempre in presenza di minori. Bloccato e fotografato da alcune mamme e denunciato da altre, ha rischiato di essere pestato in spiaggia. Poi è comparso davanti al giudice per la direttissima che ha convalidato l’arresto per il sessantenne che resterà ai domiciliari. L’uomo era già stato oggetto di obbligo di dimora in Riccione e in misura di sorveglianza.

