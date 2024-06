Si tuffa sugli scogli, 33enne ricoverato in coma farmacologico

Un 33enne è stato soccorso in gravi condizioni all’altezza del pontile di via dei Ravennati a Ostia (il quartiere di Roma che si affaccia sul litorale ndr) dopo essersi tuffato in mare. Ora è ricoverato in coma farmacologico in ospedale. L’uomo gravemente ferito è un cittadino albanese residente nella provincia di Macerata: sabato 1 giugno era stato a pranzo con la fidanzata e con un’amica. Arrivato sotto al pontile ha prima messo i piedi in acqua e dopo si è tuffato in un tratto in cui l’acqua è bassa non accorgendosi della presenza degli scogli. Le ragazze che erano sul pontile, inizialmente hanno pensato a uno scherzo, poi è scattato l’allarme. Il giovane è ora ricoverato in ospedale in coma farmacologico.