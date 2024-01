Cercasi ingegnere maschio. Troppi ingegneri donne in Comune a Siena, per questo motivo il nuovo bando favorisce gli uomini “a parità di titoli e meriti”.

Oggi è l’ultimo giorno per presentare le candidature, e la specifica che ha sollevato polemiche riguarda la preferenza a favore dei candidati di genere maschile, “a parità di titoli e meriti”. L’opposizione in Consiglio comunale, guidata dalla consigliera e ex candidata sindaco Anna Ferretti, ha fatto emergere dubbi sulla parità di genere nel processo di selezione, in un contesto in cui la città ha già eletto la sua prima sindaca donna, Nicoletta Fabio.

Il contesto

Il Comune di Siena ha emesso un bando per l’assunzione di un funzionario ad alta qualificazione, un’opportunità ambita ma che ha un criterio di selezione piuttosto singolare. A parità di titoli e meriti, si applica il titolo di preferenza in favore dei candidati appartenenti al genere maschile.

La questione è stata sollevata come un possibile caso di discriminazione di genere durante il consiglio comunale del 29 dicembre scorso. La consigliera d’opposizione Anna Ferretti, eletta con la lista Progetto Siena, ha parlato della questione durante la dichiarazione di voto sul bilancio previsionale. Commentando la preferenza maschile, ha dichiarato: “Non so a chi sia venuto in mente, penso sia un caso più unico che raro.”

È importante notare che il dibattito si svolge in una città che ha recentemente eletto la sua prima sindaca donna, Nicoletta Fabio. In un contesto del genere, la polemica ha assunto dimensioni significative, mettendo in discussione l’impegno del Comune nei confronti della parità di genere.

Tutto a norma di legge

Il Comune di Siena ha risposto alle critiche facendo riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n.82 del 2023. Secondo questo decreto, nei concorsi pubblici, se il divario di genere supera il 30%, è possibile applicare una preferenza a favore del genere meno rappresentato. Nel caso specifico del Comune di Siena, dove attualmente le ingegnere donne rappresentano la maggioranza, la preferenza per i candidati maschi sembra essere in conformità con la normativa nazionale.

Al momento, il Comune di Siena conta 121 funzionari ad alta qualificazione, di cui 81 sono donne e 40 uomini. Nel settore specifico di ingegneria, oggetto del bando in questione, lavorano 7 professionisti, di cui il 71,42% sono donne e il 28,58% sono uomini.