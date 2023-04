Si è sentito male mentre mangiava un panino coi compagni di scuola in treno da Roma a Milano. E’ morto così Gaspar Natuan Wenger, studente svizzero di 19 anni, per un boccone finito di traverso. Il giovane si trovava in gita scolastica in Italia e viaggiava su un Frecciarossa partito a metà mattinata da Roma. Giunti nei pressi della stazione di Arezzo, intorno alle 14, il ragazzo ha smesso di respirare e il convoglio è stato arrestato.

Tra i passeggeri erano presenti anche due medici che si sono precipitati a soccorrere il 19enne, praticandogli la manovra di Heimlich. All’arrivo dell’auto medica, i sanitari hanno provato invano a rianimarlo ma senza riuscirci: è stato dichiarato il decesso, neanche il tempo di trasferirlo in ospedale.

Soffocato sul treno mentre è in gita scolastica: il boccone è andato di traverso

A bordo del treno sono poi intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria per i dovuti accertamenti. Ad un primo riscontro sembra sia confermato il decesso per ostruzione delle vie aeree. La salma del ragazzo è stata trasferita all’ospedale di San Donato, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per un’eventuale esame autoptico.

Sulla disgrazia è stato aperto un fascicolo di indagine dalla Procura di Arezzo.

