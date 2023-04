Spara contro l’automobile. A San Severino Marche (Macerata) ti sparano a vista se finisci per sbaglio in una proprietà privata. Così ha reagito un 68enne, dopo che un’auto era entrata nella strada privata di casa sua. A bordo un giovane che, guidato dal navigatore, aveva sbagliato strada ed era sceso a chieder informazioni per raggiungere l’alloggio che aveva prenotato.

Dopo aver suonato al campanello di un’abitazione, una donna gli ha intimato di andare via. A quel punto è salito in macchina, ma inseguito dal fratello della signora che gli ha sparato contro. Due colpi a salve per rinforzare il messaggio.

Spara contro l’automobile che sbaglia strada, denunciati il 68enne e la sorella

Il 68enne è stato denunciato per minaccia aggravata, detenzione abusiva di armi e munizioni, danneggiamento, accensioni-esplosioni pericolose; la sorella per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver provato a opporsi al sopralluogo in casa dei carabinieri.

Le vigorose rimostranze della sorella dell’uomo che ha imbracciato l’arma e che ha fatto fuoco per ben due volte, non hanno fermato le forze dell’ordine. All’interno della loro abitazione, i militari hanno rinvenuto quasi 3 mila cartucce di diversi calibri, un caricatore per pistola, una balestra con relative frecce, detenute illegittimamente.

