Sparano colpi con una pistola scacciacani mentre percorrono l‘autostrada A1 in auto e si riprendono col cellulare. Un automobilista li vede, chiama la Polizia e gli agenti raggiungono una delle due auto coinvolte. E scattano le denunce per un 19enne e un 20enne.

L’episodio è avvenuto venerdì ed è stato ricostruito ora dalla questura di Modena. E’ avvenuto in prossimità del casello di Parma. Qui, alcuni conducenti hanno notato da due auto dei giovani brandire due pistole, esplodere colpi in aria, e gettare pericolosamente oggetti contro altre vetture che viaggiavano su strada.

Sparano con la scacciacani sull’A1 e si riprendono con il cellulare

Ricevuta la segnalazione, la Polstrada si è messa subito sulle tracce. Una delle due vetture è stata rintracciata alla stazione di servizio Secchia Est a Modena Nord. All’interno del veicolo occupato da due giovani, è stata trovata una pistola scacciacani con tappo rosso, munita di caricatore caricato con 7 cartucce, 79 proiettili a salve custoditi all’interno di due scatole nel cruscotto e due telefoni cellulari.

Sugli smartphone altri video con sparatorie

Proprio sugli smartphone gli agenti hanno trovato video che dimostravano come poco prima i due avessero registrato video per immortalare la loro azione. Tutto il materiale è stato sequestrato, il 19enne e il 20enne sono stati denunciati per procurato allarme, getto pericoloso di cose e accensione ed esplosioni pericolose aggravate.

