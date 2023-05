Sparatoria a Nuoro, non si ferma all’alt della Polizia e apre il fuoco: ferito un agente. E’ caccia all’uomo

E’ caccia all’uomo per le strade di Nuoro alla ricerca dell’uomo che stamattina, a bordo di un’Alfa Romeo blu, non si è fermato all’alt della squadra Volanti all’ingresso della città, dando vita a una sparatoria in viale Trieste, dove è rimasto ferito di striscio un poliziotto.

Sparatoria a Nuoro, il fuggitivo è un pregiudicato per droga

Il malvivente, un 40enne, riconosciuto dalle forze dell’ordine perché è già pregiudicato per droga, è poi scappato a piedi per le strade in un punto in cui la ricerca potrà essere agevolata dalle telecamere presenti nella zona: il luogo della sparatoria è, infatti, a pochi passi dal Comune, dalla Questura e dalla Prefettura. L’uomo ha lasciato anche il suo cellulare all’interno del mezzo.

Quando l’auto ha rallentato la sua corsa, gli agenti hanno sparato alle gomme costringendo l’uomo alla fuga a piedi. Dalla Questura di Nuoro parlano di “accertamenti” sul ferimento dell’agente, mentre la città è circondata da posti di blocco con le ricerche sono coordinate dalla Squadra Mobile di Nuoro. Nel frattempo la procura di Nuoro, con la Pm di turno Ilaria Bradamante, ha aperto un fascicolo sulla vicenda.

