Non era vero che aveva dato tutti quegli esami all’università. Per questo uno studente di 29 anni si è tolto la vita a Chieti. Il giovane, nato a Manduria in Puglia e residente a Oria (Brindisi), è stato trovato nella tarda serata di mercoledì 5 aprile, nella sua casa a Chieti Scalo, nei pressi del villaggio mediterraneo.

A rinvenire il corpo, ormai senza vita, è stata la sorella che abitava con lui. Inutile la chiamata tempestiva al 118: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il 29enne ha lasciato scritte le motivazioni del tragico gesto su un block notes. La ragione sarebbe da ricondurre appunto allo scarso rendimento accademico del ragazzo e alle bugie raccontate in famiglia sugli esami in realtà non superati o mai sostenuti.

Forse dovresti anche sapere che…